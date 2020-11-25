На Сахалине восьмилетний школьник несколько раз ранил ножом сверстника

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске восьмилетний школьник не менее четырех раз ударил ножом своего сверстника во время ссоры, пострадавшего ребенка прооперировали, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

По данным пресс-службы, во вторник вечером восьмилетний мальчик пришел в гости к своему однокласснику. Пока родители были на работе, мальчики смотрели мультики и играли в планшет. Во время игры они поссорились. Находившийся в гостях ребенок несколько раз ударил сверстника ножом в область грудной клетки. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где ему сделали операцию.

Следователи по сообщению о госпитализации в областную детскую больницу восьмилетнего мальчика с проникающим ранением грудной клетки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего (п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Прокуратура по данному факту проводит проверку: "будет дана оценка соблюдению должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности", сообщает пресс-служба областной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.