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СЖР вступился за башкирское издание, оштрафованное за видео с избиением ребенка

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Союз журналистов России заявляет об экономическом давлении на независимое башкирское издание UfaTime, которое оказалось на грани банкротства из-за судебного штрафа в 460 тысяч рублей.

По данным СМИ, летом этого года UfaTime.ru разместил информацию с видео, на котором родители бьют своего ребенка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на контроль Генпрокуратура РФ. В свою очередь Роскомнадзор посчитал, что видеоматериалы опубликованы без разрешения родителей, и обратился в суд, который оштрафовал издание и его главного редактора суммарно на 460 тыс. рублей.

В СЖР считают несопоставимой сумму штрафа с выявленным административным нарушением.

"Несмотря на то, что в опубликованном видео журналисты не предприняли всех мер для сокрытия идентификации несовершеннолетнего, они действовали в интересах общества с целью защитить ребенка. Материал вызвал резонанс и стал поводом для вмешательства прокуратуры в ситуацию с неадекватным поведением родителей",- говорится в заявлении СЖР, опубликованном на его сайте в среду.

По мнению авторов, "учитывая все обстоятельства, можно расценивать этот случай, как инструмент экономического давления на издание, что ставит под угрозу журналистов, которые могут остаться без работы".

Мировой суд Кировского района Уфы ранее признал виновным в нарушении закона руководство уфимского интернет-портала "Ufa Time" за размещенные видеоматериалы к статье о жестоком обращении родителей с детьми. По результату рассмотрения четырех административных дел главный редактор, директор и само периодическое издание оштрафованы на общую сумму в 460 тысяч рублей. Также они получили штрафы за распространение материалов, содержащих нецензурную брань от 5 до 20 тысяч рублей. Решения суда уже обжалованы, материалы дел направлены на апелляционное рассмотрение в Кировский районный суд Уфы.

Союз журналистов России Башкортостан Уфа

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