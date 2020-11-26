РКН заявил о частом нарушении СМИ прав детей, пострадавших от насилия

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) отмечает двукратное увеличение числа нарушений средствами массовой информации прав несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, говорится в сообщении ведомства.

"С 2019 года в два раза увеличилось количество случаев нарушения СМИ требований по защите интересов детей, пострадавших от противоправных действий. В частности, в нарушение закона публикуются их фото и видео", - говорится в сообщении ведомства.

"В законе "О СМИ" содержится ряд положений, которые защищают детей от публичного распространения информации о совершенных против них злодеяниях. Тем самым государство заботится о психологическом здоровье ребенка, стремится не допустить избыточного к нему внимания, нанесения ему душевных травм",- подчеркнули в Роскомнадзоре.

В сообщении отмечается, что "закон прямо запрещает распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая ФИО, фото- и видеоизображения, дату рождения, аудиозапись его голоса и т.д., то есть любой информации, которая прямо или косвенно позволяет установить личность несовершеннолетнего".

"Но есть исключения. В частности, если информация будет способствовать защите прав и законных интересов пострадавшего ребенка, то она может быть обнародована с согласия самого ребенка (если ему больше 14 лет), родителей или других законных представителей",- заявили в РКН.

Отмечается, что привлечение СМИ к ответственности зависит от каждого конкретного случая.

"Так, при анализе публикуемой информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий, всегда учитывается направленность и цели публикации. Если целью было привлечение внимания правоохранительных органов, соблюдены меры по неразглашению личности ребенка, то меры в отношении СМИ применяться не будут. В противном случае, публикация, в том числе видео, аудио и фото материалов расценивается, как нарушение законодательства",- предупредили в РКН.

Роскомнадзор обратился ко всем СМИ "с настоятельной просьбой не допускать публикаций материалов, которые могут нанести вред детям".

Накануне Союз журналистов России заявил об экономическом давлении на независимое башкирское издание UfaTime, которое оказалось на грани банкротства из-за судебного штрафа в 460 тысяч рублей, который был назначен после рассмотрения протоколов РКН, составленных на издание.

По данным СМИ, летом этого года UfaTime.ru разместил сообщение с видео, на котором родители бьют своего ребенка на глазах у прохожих. После выхода материала дело взяла на контроль Генпрокуратура РФ. В свою очередь Роскомнадзор посчитал, что видеоматериалы опубликованы без разрешения этих родителей, и обратился в суд.

По мнению СЖР, "учитывая все обстоятельства, можно расценивать этот случай, как инструмент экономического давления на издание, что ставит под угрозу журналистов, которые могут остаться без работы". В свою очередь директор ООО " UfaTime " Роман Садыкбаев заявил, что "на видео невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены".

Мировой суд Кировского района Уфы 23 ноября признал виновным в нарушении закона руководство уфимского интернет-портала "UfaTime" за размещенные видеоматериалы к статье о жестоком обращении родителей с детьми. После рассмотрения четырех административных дел главный редактор, директор и само периодическое издание были оштрафованы на общую сумму в 460 тысяч рублей. Также они получили штрафы за распространение материалов, содержащих нецензурную брань от 5 до 20 тысяч рублей.

Решения суда уже обжалованы, материалы дел направлены на апелляционное рассмотрение в Кировский районный суд Уфы.