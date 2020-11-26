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ФАС нашла непристойность в рекламе девелопера "Брусника"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Свердловское управление ФАС возбудило дело в отношении екатеринбургского застройщика "Брусника". В его рекламном ролике для интернета ведомство нашло признаки пяти нарушений, в том числе непристойность, сообщили в пресс-службе управления. Дело будет рассмотрено 17 декабря.

В ролике девочка переезжает из старой квартиры. Она проходит по двору, садится в машину, после чего показывает средний палец в сторону старого дома.

"Во-первых, по нашему мнению, реклама формирует негативное отношение к лицам, не пользующимися рекламируемым товаром. Речь идет о людях, которые живут в старых домах, старых застройках", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что в рекламе нельзя использовать непристойные или оскорбительные слова или образы.

Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации. В данном случае в ролике почти нет никакой информации о застройщике и о том, что предлагается, добавил представитель УФАС.

"Кроме того мы усматриваем, что такая реклама побуждает несовершеннолетних к тому, чтобы они убеждали своих родителей и других лиц переехать в новые жилые комплексы "Брусники". Также реклама создает впечатление, что обладание таким товаром ставит в предпочтительное положение перед сверстниками, то есть, формирует комплекс неполноценности у несовершеннолетних, которые остаются жить в старых домах", - сообщили в пресс-службе.

Также в ролике нет ссылки на сайт информационной системы жилищного строительства.

Комментируя претензии УФАС, представитель "Брусники" сказал: "Ковид - не единственное, чем должен запомниться 2020-й".

Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Московской области. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский.

Свердловская область ФАС Брусника

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