В Минздраве заявили о фактическом прекращении вертикальной передачи ВИЧ в РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В России процент передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку снизился до минимума, риск такой заболеваемости составляет 1,2%, сообщила помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

"Можно говорить о прекращении в Российской Федерации вертикального пути передачи (ВИЧ). На сегодняшний день этот процент передачи минимален, и риск рождения детей от матерей с ВИЧ-инфекцией именно с этим заболеванием составляет 1,2%", - заявила Габбасова на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа в четверг.

По ее словам, в прошлом году от СПИДа как основного заболевания умерло 19,8 тыс. человек, около 28 тыс. человек с ВИЧ скончались от других болезней.

Среди лиц, которым диагноз ВИЧ поставлен в прошлом году, 61% составляют мужчины, из них 80% случаев - это молодые люди в возрасте 25-45 лет. При этом количество мужчин в возрасте от 15 до 20 лет с таким диагнозом снизилось с 1,6% в 2012 году до 0,8% в 2019 году, отметила Габбасова.

"На конец 2019 года под диспансерным наблюдением в центрах профилактики РФ находилось 743 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 68,9% получали антиретровирусную терапию", - сказала она.

Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора на конец 2019 года, в России свыше 1 млн человек живет с ВИЧ.

По словам главы Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академика РАН Вадима Покровского, несмотря на угрожающую статистику, лечение от ВИЧ проходит не более 500 тыс. человек из тех, кто учтен, то есть в лучшем случае лишь каждый второй житель страны с инфекцией.

Ранее он заявил, что общее число инфицированных растет и параллельно растет смертность. Так, по данным Покровского, в 2018 году от СПИДа умерли 37 тыс. человек, что, по мнению академика, стало рекордной цифрой.