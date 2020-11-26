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В РФ отменят требование о наличии теста на COVID-19 при госпитализации

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ намерен отменить требование для граждан об обязательном предъявлении результатов теста на коронавирус, сделанного за семь дней до госпитализации, заявил замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Как сообщил Камкин в четверг, отвечая на вопросы на пленарной онлайн-дискуссии, проводимой Всероссийским союзом пациентов, сейчас ведомство готовит новый проект приказа, в котором требование о прохождении COVID-теста перед госпитализацией будет исключено.

"Тем более, что тест повторяется при госпитализации. При поступлении пациент будет проходить тестирование любым доступным способом для медицинской организации: будь то тест ПЦР, мазок и анализ крови", - уточнил замминистра.

При этом Камкин сказал, что при госпитализации у пациентов должны отсутствовать клинические проявления, признаки острых респираторных заболеваний, инфекций.

Хроника 09 января – 26 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Евгений Камкин Коронавирус

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