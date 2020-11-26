Путин прибыл в Саров

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг в Саров.

Накануне глава государства отложил поездку в Нижегородскую область из-за погодных условий.

Ожидается, что Путин, как и планировал, посетит Российский федеральный ядерный центр, где ознакомится с его разработками, осмотрит лазерный полигон центра, а также в режиме видеоконференции проведет совещание по ситуации в городе Усолье-Сибирское, сообщает телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

У президента запланирована также встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В силу специфики Сарова многие мероприятия президента там будут носить закрытый характер.