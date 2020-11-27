Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Кремль объяснил отсутствие масок у участников встречи с Путиным в Сарове

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В ходе визита президента РФ Владимира Путина в город Саров (Нижегородская область) в минувший четверг, 26 ноября, были приняты все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности главы государства и окружавших его людей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на резкий рост количества заболевших коронавирусом в последние сутки в России и в то же время отметили, что в ходе визита Путина в Саров, его встречали люди, не соблюдавшие социальную дистанцию и без масок. Маски не было и у главы государства.

"Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента", - отреагировал Песков. При этом он отказался уточнить, что это были за меры.

У пресс-секретаря президента поинтересовались, не считают ли в Кремле, что глава государства для многих россиян является примером и не стоило ли ему продемонстрировать опасность ситуации и необходимость соблюдать меры личной безопасности.

"Безусловно, пример - это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто массовое бесконтрольное общение", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя слова журналиста о том, что простые россияне этого не знают, Песков заметил: "Вот сейчас с нашей и вашей помощью они об этом узнают".

Хроника 09 января – 27 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Саров Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус

Новости по теме

Новости

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

Басманный суд заочно арестовал совладелицу "ВИМ-Авиа"

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

МВД рассчитывает через год ввести в Москве паспорта с чипами

Пандемия коронавируса

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');