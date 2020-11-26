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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
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У пожилых испытуемых не выявили побочных эффектов от "Спутника V"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Побочных эффектов у добровольцев старше 60 лет, привитых вакциной "Спутник V" центра имени Гамалеи, по предварительным данным, не наблюдается, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Насколько я знаю и по тем мнениям экспертов, которые публиковались, которые выходили к нам с определенными промежуточными результатами, побочных эффектов значительных не наблюдалось, эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп", - сказала Драпкина в эфире телеканала "360" в четверг.

Вместе с тем она призвала дождаться первых официальных результатов, которые, по ее информации, могут быть уже в середине декабря.

Драпкина подтвердила, что по ее клиническому опыту, чем человек старше, тем легче переносит вакцинацию. "Этого можно ожидать", - сказала она.

Ранее об этом в эфире телеканала сообщил замдиректора центра им.Гамалеи Денис Логунов. По его словам, для всех вакцин есть одно ограничение - старение иммунной системы человека, что, с одной стороны, приводит к тому, что люди старшего возраста всегда переносят вакцинацию легче, чем молодые, но с другой стороны, иммуногенность, то есть формирование иммунитета после вакцинации, у них бывает снижена, но, подчеркнул он, не нулевая.

Ученый выразил уверенность, что "Спутник V" сформирует иммунитет у людей старшего поколения, пообещав обнародовать результаты исследования в ближайшее время.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались 17 ноября примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

В настоящее время третья вакцина от коронавируса в РФ, созданная в центре им. Чумакова, проходит II фазу клинических исследований на 300 добровольцах, которая должна завершиться в начале декабря, после чего будут поданы документы в Минздрав. Третью фазу клинических испытаний планируется начать в начале следующего года пока на 3 тыс. добровольцах. Параллельно в случае получения регистрации на условиях могут быть начаты пострегистрационные исследования и на большем количестве людей.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 26 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Оксана Драпкина Минздрав РФ Спутник V Коронавирус

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