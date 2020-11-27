Шесть человек погибли на Кубани в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ДТП с участием КамАЗа и микроавтобуса произошло в Выселковском районе Краснодарского края, погибли шесть человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по краю, утром 27 ноября водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ.

От полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо доставлены в больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.