Половина компаний РФ не планирует повышать зарплаты в ближайшее время

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Каждая вторая российская компания (51%) не планирует в ближайшее время повысить или проиндексировать зарплату сотрудникам, такие планы есть только у 21% работодателей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 28% представителей работодателей затруднились уточнить, планируется ли на ближайшее время повышение/индексация зарплаты персоналу или нет.

По данным SuperJob.ru, 16% работодателей или каждый восьмой повышали зарплату своим сотрудникам менее чем полгода назад, каждый пятый (22%) - от полугода до года тому назад, 15% участников опроса - один-два года назад, 20% респондентов - более, чем два года назад и 27% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

Опрос был проведен 10-25 ноября 2020 года среди 1000 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу, в 178 населенных пунктах, во всех федеральных округах.