Линия "АвтоВАЗа" в декабре продолжит работать шесть дней в неделю

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в декабре продолжит работать в шестидневном режиме на производственной линии ПАП B0, которая выпускает Lada Largus и Lada X-Ray, сообщил профсоюз автопроизводителя.

"Шестидневку" там ввели в ноябре: график предусматривал дневные смены продолжительностью 10 часов в нерабочий праздничный день 4 ноября и в выходной день 28 ноября.

По плану производства на декабрь будет организована работа подразделений и обеспечен выпуск продукции в ПАП В0 в выходные дни 5, 12 и 19 декабря в дневные смены, продолжительностью 10 часов, сообщили в профсоюзе. Люди будут работать в выходные с соблюдением требований Трудового кодекса.

СКП Kalina (выпуск Lada Granta и Datsun, моделей Renault) работала в субботу 21 ноября в дневную смену продолжительностью 10 часов. На линии СКП (производство Lada 4x4) 10-часовой рабочий день вводился в субботу 28 ноября.

Ранее в неофициальном сообществе "АвтоВАЗа" во "ВКонтакте" отмечали, что главным доводом в пользу ноябрьских рабочих суббот стали "крайне низкие товарные запасы у дилеров, в 5-6 раз ниже норматива на начало октября". Работа линии ПАП B0 на госзаказ не позволила ликвидировать на рынке дефицит моделей Largus и X-Ray.

"А вот с семейством Lada Granta - обратная ситуация. Этих машин на начало октября было больше всего в наличии у дилеров. Кроме того, из-за нестабильности поставок комплектующих в СКП Kalina, где делают Granta, пришлось отменить одну из субботних смен в этом месяце. Все очень неоднозначно и в отношении выпуска Lada 4х4. С одной стороны, этих автомобилей не хватает у дилеров почти так же, как и Lada Largus. А с другой - производство этих внедорожников тоже останавливалось в октябре из-за проблем с поставками металла", - говорилось в публикации.

Продажи "АвтоВАЗа" в октябре 2020 года выросли в годовом выражении на 22,5%, до 37 030 автомобилей, что стало лучшим результатом с октября 2014 года. По итогам 10 месяцев продажи компании снизились на 10,4%, до 264 680 машин.