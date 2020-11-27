Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор планирует в 2021 году продлить санитарные правила по работе школ и детских садов, введенные из-за COVID-19, касающиеся проведения массовых мероприятий, сообщает официальный телеграм-канал Минпросвещения РФ "Большая перемена" в пятницу.

Такое предложение содержится в проекте постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, говорится в сообщении.

Проект постановления главного санитарного врача РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Правила санитарных ограничений в образовательных учреждениях были введены в июле и действуют до 1 января 2021 года.

В частности, согласно правилам, запрещается проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий в школах и детских садах.

Расписание для занятий должно составляться таким образом, чтобы минимизировать контакты детей: за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.