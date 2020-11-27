В Красноярске в подвале дома нашли забетонированный скелет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Кировском районе Красноярска коммунальщики в подвале дома нашли замурованный в бетоне скелет. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в СКР.

Кости, покрытые бетонной стяжкой, в приямке у дома на улице Щорса обнаружили при замене тепловой трубы. Рядом были найдены некоторые вещи, добавили в СК, не уточняя, что именно было найдено.

По делу назначены экспертизы. Следователи будут устанавливать личность погибшего.