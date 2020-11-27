В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Единый телефонный номер по вопросам, связанным с коронавирусом, вводится в регионах страны, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Это позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов РФ, организовать их оперативную маршрутизацию - в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

Техническую помощь будет оказывать "Ростелеком". Также оператор готов предоставить кадры в случае дефицита операторов для обработки входящего потока звонков.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID-19.