Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

РКН потребовал от Google удалить рекламу сайтов с наркотическим контентом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор требует от компании Google удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотическим контентом и проверить корректность механизмов премодерации контекстной рекламы.

"Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом – как в доменной зоне .com, так и .ru",- говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

О появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ "Лига безопасного интернета".

Чтобы предотвратить появление в поисковике ссылок на запрещенную информацию, Роскомнадзор также потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей, отметили в РКН.

Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен.

Роскомнадзор Google

Новости

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

Пандемия коронавируса

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Уволен получивший выговор от Рогозина глава ЦЭНКИ

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

Учитель в Нальчике выстрелил в воздух из травмата, отбиваясь от знакомых школьника

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');