РКН потребовал от Google удалить рекламу сайтов с наркотическим контентом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор требует от компании Google удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотическим контентом и проверить корректность механизмов премодерации контекстной рекламы.

"Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом – как в доменной зоне .com, так и .ru",- говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

О появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ "Лига безопасного интернета".

Чтобы предотвратить появление в поисковике ссылок на запрещенную информацию, Роскомнадзор также потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей, отметили в РКН.

Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен.