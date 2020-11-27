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Что произошло за день: пятница, 27 ноября

Убийство в Иране, рекордное число выписанных COVID-больных и предложение Навального

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. В Москве также антирекорд - 7 918 случаев. При этом в стране выписаны рекордные 26 682 пациента. В России вводится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19, а массовую вакцинацию от коронавируса планируют начать в январе-феврале.

- В Иране убит предполагаемый участник военной ядерной программы. По данным западных разведок, Мохсен Фахризаде был участником проекта по созданию ядерной бомбы. Тегеран обвиняет в убийстве ученого Израиль.

- Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов. Он заявил европарламентариям, что вводить санкции нужно, в том числе, в ответ на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.

- Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря. В этом году ее проведут в режиме видеоконференции, в федеральных округах будут организованы специальные площадки для журналистов.

- Верховный суд Украины признал Ощадбанк собственником ТМ "Сбербанк" в стране. В российском банке заявили, что это просто техническое решение.

- В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты. Задержана женщина, подговорившая мужа наказать мужчину, на слова которого она обижена, а также ее супруг, который присутствовал при нападении. Ее брат, избивший отца-одиночку до смерти, уже арестован.

- Учитель в Нальчике выстрелил в воздух из травмата, отбиваясь от знакомых школьника. Подросток позвал старших друзей на помощь из-за учебных разногласий. Сам преподаватель, избитый этими знакомыми, оказался в реанимации.

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