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Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (91%) убеждены, что в семьях оба супруга должны в равной мере заниматься ведением домашнего хозяйства.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что 4% сограждан считают ведение домашнего хозяйства исключительной сферой ответственности жены, 2% россиян полагают, что этим должен заниматься муж.

Половина респондентов (52%) сообщили, что в семьях большинства их знакомых оба супруга в равной мере занимаются домашним хозяйством, каждый третий (33%) отметил, что основная тяжесть забот по дому ложится на жену.

На вопрос социологов об отношении к ситуации, когда супруга зарабатывает больше мужа, 81% участников опроса ответили, что, по их мнению, в этом ничего плохого нет, 14% респондентов или каждый седьмой считают такое положение вещей ненормальным.

При этом 6% респондентов сообщили, что в семьях большинства их знакомых жена зарабатывает больше мужа, 51% участников опроса отметили, что основным добытчиком является все-таки муж, 25% опрошенных отметили, что среди их знакомых оба супруга зарабатывают примерно одинаково.

Всероссийский опрос был проведён 25-27 сентября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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