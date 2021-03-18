Скрывает размер зарплаты от супруга каждая шестая россиянка, мужья так поступают реже

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Почти каждая шестая замужняя женщина в России (17%) не сообщает размер своей зарплаты супругу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Что касается мужчин, то, согласно результатам исследования, практически каждый восьмой респондент (13%) предпочитает не называть жене точную сумму своего заработка.

Опрос показал, что не называют сумму заработка своей половине 15% россиян, состоящих в браке, при этом не делают из этого секрета 80% семейных сограждан (среди респондентов 18-24 лет сумму своего ежемесячного заработка мужу или жене спокойно называют 94% респондентов).

Опрос был проведён 26 января - 12 марта 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, состоящих в браке и имеющих постоянную работу, в 436 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.