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Трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием легкового автомобиля и большегрузной машины во Владимирской области унесла жизни трех человек, сообщило региональное управление МВД.

По предварительной информации, 25-летний водитель Mazda-3 столкнулся с ехавшем впереди КАМАЗом. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и два его пассажира, водитель грузовика не пострадал.

Погибшие мужчины были сотрудниками ОМВД России по Камешковскому району. В момент ДТП они были не на службе и ехали на личном автомобиле.

Владимирская область

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