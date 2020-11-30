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Мишустин поручил сформировать показатели эффективности для институтов развития

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин сформировал межведомственную рабочую группу по совершенствованию структуры институтов развития и поручил ей составить рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ), по которым будет оцениваться работа этих институтов.

Контролировать исполнение поручения будет вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщила пресс-служба правительства.

При оценке работы институтов развития приоритет будет смещен от финансовых показателей к параметрам, более точно характеризующим достижение национальных целей, поставленных президентом. Особенностью нового подхода будет оценка качества работы институтов в динамике, а не в конце года, добавили в пресс-службе.

Для контроля за достижением результатов планируется задействовать разработанную правительством систему мониторинга национальных целей развития. К 15 декабря Минэкономразвития и Минфин должны представить в правительство предложения по конкретным показателям, до 25 декабря должны быть утверждены КПЭ на 2021 год.

О реформе институтов развития премьер объявил 23 ноября. Целью изменений он назвал повышение эффективности институтов развития и переориентацию их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента.

В рамках реформы будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и фондов "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

Функции еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами институты будут ликвидированы.

Михаил Мишустин ВЭБ.РФ Роснано Сколково Дмитрий Григоренко

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