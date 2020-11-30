Россияне смогут общаться с судебными приставами через портал госуслуг

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры России и Федеральная служба судебных приставов запустили на портале Госуслуг новый сервис, через который должники и взыскатели могут направлять в ФССП заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

Электронное взаимодействие с судебными приставами исключит "личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП", сократит объем бумажного документооборота, сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, чьи слова цитирует пресс-служба

"В ближайших планах - запуск платформы полномочий юридических лиц на портале Госуслуг, что позволит генеральному директору в интересах компании делегировать полномочия сотруднику по подаче ходатайств судебному приставу", - добавил он.

Сервис включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства.

Через него должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. В свою очередь взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ, проверить правильность взыскания денег.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, физических и юридических лиц, зарегистрированных на портале Госуслуг.