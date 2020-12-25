Аппараты правительства и Совфеда перейдут на электронный документооборот

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - С 2021 года аппараты правительства и Совета Федерации полностью перейдут на электронный обмен документами, сообщила пресс-служба правительства.

Руководители аппаратов Дмитрий Григоренко и Геннадий Голов 23 декабря утвердили перечень видов документов, обмен которыми будет проходить в электронной форме через систему межведомственного электронного документооборота. В результате "более 65% всего документооборота между аппаратом правительства и аппаратом Совета Федерации полностью" перейдет в электронный вид.

"В следующем году работа будет продолжена. Так, в первом квартале в аппарате Совета Федерации планируется аттестация системы электронного документооборота. Это позволит перейти на электронный обмен, в том числе документами с ограничительной пометкой "Для служебного пользования". Таким образом, весь документооборот между аппаратом правительства и аппаратом верхней палаты парламента будет переведён в электронный вид", - говорится в сообщении.