"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В России существует риск распространения птичьего гриппа H5N8, вспышки которого обнаружены в Европе, но этот штамм не опасен для человека, заявили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

В 2020 году в 15 регионах России была зафиксирована циркуляция H5N8 среди дикой и домашней птицы, сообщили в "Векторе" "Интерфаксу" в понедельник. "Риск распространения этого вируса в РФ сохраняется", - добавили в центре.

"Проведенные исследования показали, что ныне циркулирующий среди птиц вирус гриппа субтипа H5N8 не опасен для человека", - уточнили в "Векторе".

В научном центре сказали, что в РФ "ведется регулярный мониторинг вируса гриппа птиц по всем пролетным путям", а непосредственно "Вектор" занимается "исследованием вирусологических, молекулярно-биологических и антигенных свойств новых вирусов гриппа птиц", и дважды в год представляет их результаты во Всемирную организацию здравоохранения.

В конце прошлой недели в западных СМИ появились сообщения, что в Европе быстро распространяется "заразная и смертельная" форма птичьего гриппа H5N8.

По данным СМИ, эта инфекция не несет высоких рисков для человека, тем не менее, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов EFSA заявило, что за эволюцией вируса необходимо внимательно следить.