Совфед проверит сообщения об отчислении иностранных студентов из вузов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету верхней палаты проверить информацию о массовом отчислении иностранных студентов из российских вузов из-за пандемии.

По словам Матвиенко, верхняя палата парламента уделяет большое внимание повышению привлекательности российского образования для иностранцев, это один из приоритетов, в том числе внешней политики.

"Нельзя допускать ситуаций, которые могут подорвать имидж нашего образования, имидж нашего государства. К тому же это просто несправедливо в отношении студентов", - цитирует спикера пресс-служба СФ.

По словам главы комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, соответствующий запрос уже направлен в Минобрнауки России.

Между тем в министерстве уже опровергли сообщения. "Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы из-за пандемии и закрытия границ многие учащиеся из других стран не смогли продолжить обучение в России и будут отчислены.

"Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию, и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи", - уточнили в пресс-службе Миноборнауки.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что "для оказания помощи в организации дистанционного обучения Минобрнауки совместно с Россотрудничеством прорабатывает вопрос предоставления иностранным студентам рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания".

В Минобрнауки также отметили, что в ведомство также "не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях".

С 13 ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу были переведены на удаленное обучение. Вместе с тем иностранные студены, обучающиеся в российских вузах и уехавшие в свои страны весной из-за начавшейся пандемии, не смогли вернуться в РФ к началу нового семестра в сентябре из-за закрытых границ. В Минобрнауки заявляли ранее, что такие студены обучаются при помощи дистанционных технологий.