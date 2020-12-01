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Туберкулезные клиники в Новосибирске проверят после отправки домой пациента с COVID-19

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Росздравнадзор инициирует проверки двух медицинских организаций в Новосибирске из-за информации об оставлении пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи, сообщает территориальное управление ведомства.

"Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Также в ходе проверок будет рассмотрен вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с данными патологиями.

По данным местных СМИ, новосибирца с открытой формой туберкулеза, проходившего лечение в туберкулезном диспансере, повезли в клинику новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ для проведения операции - установки клапана в легкое. Там пациент заразился коронавирусом, его повезли в областную туберкулезную больницу, однако там не оказалось свободных мест. В итоге пациента высадили на улицу и отправили домой.

Новосибирск Коронавирус

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