Минэкономразвития за два месяца определится по вопросу параллельного импорта

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в декабре-январе проведет консультации с заинтересованными ведомствами по вопросу параллельного импорта, чтобы выработать и представить правительству компромиссное решение, заявил глава ведомства Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Сейчас в России действует фактический запрет на параллельный импорт в виде правила реализации иностранных товаров либо непосредственно правообладателем товарного знака, либо выбранным им уполномоченным поставщиком.

Решетников напомнил, что вопрос обсуждается чиновниками последние десять лет: "Мы договорились, что мы в ближайший месяц, может быть, декабрь-январь, проведем еще плотные консультации по этому вопросу и обновим позиции, взвесим все за и против".

"С одной стороны, действительно, возможность параллельного импорта - это возможность, в том числе, и снижения цен на товары, которые ввозятся. С другой стороны, есть вопросы защиты авторских прав, есть вопросы подтверждения соответствия тем требованиям, которые есть", - сказал министр.

По его словам, некоторые эксперты выступают за дифференцированный подход в зависимости от уровня локализации производства на территории страны.

"Если говорить о чистых импортерах, то, да, все понятно - полный запрет. Но все-таки, наверно, надо искать какой-то баланс между интересами не только импортеров, но и интересами и потребителей, и производителей внутри страны. Поэтому здесь мы будем внимательно очень вместе с Росаккредитацией, Росстандартом, с Роспатентом и с Федеральной антимонопольной службой, разумеется, вырабатывать, постараемся поискать компромисс и предложить его правительству", - отметил Решетников. По его словам, решение будет приниматься с учетом интересов вкладывающихся в Россию иностранных инвесторов.

ФАС не раз указывала на то, что запрет на параллельный импорт приводит к ограничению конкуренции и дискриминации потребителей, лишает их доступа к товарам "оригинального" качества. В октябре 2020 года тогдашний глава службы Игорь Артемьев говорил, что нужно дать независимым (параллельным) российским импортерам право ввоза оригинальных товаров на территорию России без согласия правообладателя и легализовать "параллельный" импорт на уровне Межправительственного Евразийского совета.

В августе ФАС вынесла первое, прецедентное, решение в споре о параллельном импорте. Служба признала, что Daimler A.G. и KYB Corporation необоснованно ограничивали ввоз в Россию оригинальных автозапчастей, отказываясь разрешить их ввоз в Россию двум российским компаниям. "Некоторые правообладатели злоупотребляют своими исключительными правами, разрешая одним импортерам ввоз оригинальной продукции и препятствуя другим. Таким образом создаются дискриминационные условия осуществления предпринимательской деятельности для независимых импортеров в Российской Федерации", - пояснял тогда позицию регулятора замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.