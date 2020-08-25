"Казаньоргсинтез" попросил запретить импорт полиэтилена низкого давления из Украины

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Казаньоргсинтез" (входит в группу "ТАИФ") обратился в правительство РФ с просьбой запретить импорт полиэтилена низкого давления из Украины в Россию.

Об этом "Интерфаксу" сообщили источники, знакомые с обращением. В "Казаньоргсинтезе" агентству подтвердили факт обращения.

"Суть предложений заключается в применении зеркальных мер в отношении действий правительства Украины и дополнении перечня товаров, запрещенных к ввозу с территории Украины, полиэтиленом по коду ТН ВЭД 3901209009", - сказал "Интерфаксу" представитель "Казаньоргсинтеза".

Он напомнил, что в декабре 2017 года правительство Украины запретило ввозить полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более, произведенный в РФ. Запрет коснулся практически всех российских производителей полиэтилена низкого давления (ПЭНД): ПАО "Казаньоргсинтез", ООО "Ставролен", еще одной компании группы "ТАИФ" - ПАО "Нижнекамскнефтехим", ООО "Газпром Нефтехим Салават", а с этого года и ООО "Запсибнефтехим" (ПАО "СИБУР Холдинг").

"Параллельно украинские производители стали поставлять свою продукцию на российский рынок через Белоруссию, минуя таможенные выплаты. Фактически это приводит к недобросовестной конкуренции со стороны украинских компаний. В результате таких действий снижается потенциал импортозамещения российской нефтехимической отрасли и уменьшаются налоговые отчисления в бюджеты различных уровней со стороны отечественных производителей и переработчиков полиэтилена", - отмечает представитель "Казаньоргсинтеза".

В компании уверены, что российские производители способны удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

В "СИБУРе", крупнейшей нефтехимической компании России, комментировать обращение "Казаньоргсинтез" в правительство не стали. В "ЛУКОЙЛе", который владеет вторым по величине российским производителем полиэтилена низкого давления - ООО "Ставролен", получить комментарий не удалось.

Между тем, источник "Интерфакса", близкий к "СИБУРу", считает, что эмбарго, введенное Украиной на поставки российского полиэтилена, - грубое нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО) и принципов справедливой конкуренции. "Сложившаяся ситуация не идет на пользу отечественной нефтегазохимической отрасли. Но определение и характер возможных инструментов восстановления баланса интересов является прерогативой регулятора", - убежден собеседник агентства.

По данным ФТС, в 2018 году импорт ПЭНД из Украины в Россию составил 7,5 тыс. тонн на сумму $9,5 млн. В 2019 году поставки украинского ПЭНД в Россию выросли в три раза - до 27,3 тыс. тонн на сумму $29,6 млн. В 2018 году он поставлялся в Москву и Московскую область, а также в Калининградскую область. В 2019 году Украина поставила ПЭНД в Москву и Московскую область, а также в Белгородскую, Новосибирскую и Челябинскую области. Трехкратный рост поставок в 2019 году обеспечила российская столица.