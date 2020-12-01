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Экс-сотруднице детсада вынесли приговор за гибель ребенка на прогулке

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-воспитательницы детского сада Александры Литвиной, из-за халатности которой во время прогулки погибла трехлетняя девочка, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал женщину виновной по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" (статья 109 УК РФ) и приговорил ее к ограничению свободы на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью. Гражданский иск признан судом по праву, говорится в сообщении.

Инцидент произошел 26 марта в детском саду №100 Калининского района Петербурга. Как установил суд, 29-летняя Литвина во время прогулки на детской площадке не следила должным образом за вверенной ей группой детей, на длительное время отвлекаясь на посторонние занятия. В результате трехлетняя девочка застряла между перегородками игровой лестницы и не могла самостоятельно освободиться, провисев в таком положении почти 10 минут. Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Литвина вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

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