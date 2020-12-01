Прокуратура подтвердила отравление школьников антисептиком в Татарстане

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Факт отравления детей в школе Пестречинского района Татарстана антисептическим раствором для санобработки помещений подтвердился. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев журналистам во вторник.

"30 ноября через полчаса после начала занятий ученица 2-го класса почувствовала жжение в глазах. Девочке оказали медицинскую помощь на месте, о чем сразу же сообщили родителям. После этого администрация школы приняла решение отменить занятия и отпустить детей домой", - сказал Галиев.

Установлено, что причиной отравления детей стала проведенная несколькими днями ранее генеральная уборка с применением дезинфицирующего раствора. Уборщицы не соблюли необходимые пропорции при приготовлении рабочего раствора, в результате чего на партах и стенах школьных кабинетов остались следы дезинфицирующего средства.

В прокуратуре пришли к выводу, что администрация школы допустила "грубое нарушение санитарных норм, создав угрозу безопасности жизни и здоровья обучающихся и персонала".

По мнению надзорного ведомства, эти нарушения стали возможны "из-за отсутствия должного ведомственного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников как со стороны руководства школы, так и районного отдела образования".

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководителя Исполкома Пестречинского района с требованием устранить причины случившегося и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Татарстане начала проверку информации об отравления детей в школе поселка "Богородское".

Об инциденте сообщили местные СМИ. По их информации, ученики почувствовали себя плохо уже в начале первого урока. У них появились резь в глазах, зуд и тошнота. Поняв, что симптомы появились из-за санитарной обработки, учителя начали проветривать помещение и отвели детей в соседнее здание дома культуры. Некоторых учеников отправили домой.