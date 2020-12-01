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Замдиректора Ленавтодора задержали за взятку в 3,3 млн рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области задержан заместитель директора ГКУ "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (Ленавтодор) по подозрению в особо крупном взяточничестве, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

Имя фигуранта ведомство не называет.

По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, "вступил в преступный сговор с генеральным директором Ленинградского областного государственного предприятия "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1". Он собирался получить взятку в сумме 3 млн 370 тыс. рублей. За это должен был помочь в заключении государственного контракта по ремонту автомобильной дороги регионального значения "Осиновая Роща - Магистральная" во Всеволожском районе Ленинградской области. После исполнения контракта подозреваемый получил деньги, сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации.

Следствие намерено проверить чиновника на причастность к аналогичным преступлениям.

Ленинградская область Ленавтодор

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