Совет Федерации рассмотрит проект бюджета на три года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, поправки об удаленной работе и обсудит продление "дачной амнистии".

При обсуждении закона о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов перед сенаторами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кроме того, будет рассмотрен Федеральный закон Госсовете и ряд других инициатив во исполнение обновленной Конституции.

В частности, сенаторы обсудят закон о новых полномочиях президента РФ и Совета Федерации по прекращению полномочий отдельных категорий судей.

Также будут рассмотрены изменения в законодательство, не допускающие применение правил международных договоров РФ в истолковании, противоречащем Конституции РФ.

В законе "О международных договорах Российской Федерации" и иных федеральных законах устанавливается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению в РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определяемом федеральным конституционным законом.

Кроме того, будут рассмотрены поправки об установлении ответственности за нарушение территориальной целостности РФ.

Кроме того, в повестке заседания - поправки в Трудовой кодекс о регулировании дистанционной работы и временном переводе работника на "удалёнку" по инициативе работодателя в исключительных случаях. Инициаторами данных поправок стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Инна Святенко, а также депутаты Государственной Думы.

Новыми статьями Трудового кодекса устанавливаются и уточняются особенности организации и охраны труда дистанционных работников, включая вопросы обеспечения оборудованием, программно-техническими и иными средствами.

Сенаторы также обсудят закон о продлении до 1 марта 2026 года "дачной амнистии". В повестке дня заседания также поправки о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации без привязки к месту жительства.

В ходе "правительственного часа" перед сенаторами выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он расскажет о мерах по развитию строительной отрасли и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.