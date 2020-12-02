Подозреваемую в убийстве женщины и ребенка в Саратове обвинили в краже из их квартиры

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - 53-летнюю жительницу Саратова, задержанную по деле об убийстве женщины и ее четырехлетней дочери, подозревают в краже драгоценностей и банковской карты из квартиры жертв. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Задержанная на допросе представила свою версию событий. Следователи проверили ее показания на месте преступления.

По данным следствия, 29 ноября днем подозреваемая пришла в гости к своей 38-летней знакомой. Та была дома с дочерью (три года десять месяцев). Женщины поругались, гостья взяла нож и нанесла множественные ранения хозяйке квартиры, а затем ее ребенку. Обе погибли на месте.

Подозреваемая забрала из их квартиры ювелирные изделия и банковскую карту. С карты она затем сняла 70 000 рублей, считает следствие.

Погибших обнаружил в воскресенье вечером отец убитой женщины. Он привел домой ее старшую дочку, которая у него гостила. Подозреваемую задержали 1 декабря. Следствие будет просить суд о ее аресте.