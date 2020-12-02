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Сенаторы одобрили закон об "удаленке"

Сенаторы одобрили закон об "удаленке"
Фото: PA/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о дистанционной работе. Документ дает в Трудовом кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удаленной) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.

Так, дистанционной работой является выполнение трудовых обязанностей вне помещений работодателя с использованием интернета для взаимодействия с ним. Комбинированная дистанционная работа предполагает совмещение выполнения трудовых функций на рабочем месте и дистанционной работы. Временный же перевод сотрудника на дистанционную работу не может превышать шесть месяцев.

Постоянное, временное или комбинированное выполнение работы в дистанционном формате может быть предусмотрено в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Там же должны быть обозначены условия обеспечения работника оборудованием и программным обеспечением для дистанционной работы и порядке возмещения работодателем сопутствующих расходов, таких как оплата интернета и программного обеспечения.

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Работодатель также наделяется правом перевести сотрудника на дистанционную работу без его согласия в случае введения чрезвычайной ситуации (из-за стихийного бедствия, эпидемии). Такой перевод должен быть обоснован соответствующим распоряжением федеральных, местных или муниципальных властей.

В то же время в случае, если работодатель не может обеспечить сотрудника оборудованием для выполнения работы дистанционно, либо работник в силу специфики работы не может выполнять ее дистанционно, время простоя считается не зависящим от сторон договора и оплачивается соответственно нормам ТК РФ, если иное не указано в договоре или дополнительном соглашении.

Отдельно в ТК РФ вводится норма, согласно которой выполнение работы дистанционно не может быть основанием для снижения заработной платы, в том числе при внеплановом переводе сотрудника на временную удаленную работу.

В законе об "удаленке" специально оговаривается основание для увольнения за прогул. Прогулом при дистанционной работе будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Среди авторов этой инициативы - спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации

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