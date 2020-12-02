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Песков опроверг слухи о планах Путина возглавить список ЕР

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не принимал решений возглавить список "Единой России" на выборах в Госдуму, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений на этот счет президент не принимал, и мы об этом не сообщали. Поэтому здесь, собственно, не было никаких решений по поводу "Единой России" и возглавлению списка", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант того, что президент может возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму.

Единая Россия Владимир Путин Дмитрий Песков

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