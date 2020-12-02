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В Волгограде депутат призвал к сухому закону с 1 по 7 января для спасения людей от COVID

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров предложил запретить продажу алкоголя на новогодних праздниках, он убежден, что трезвость защитит волгоградцев от коронавируса.

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"Я предлагаю уменьшить продажу спиртных напитков в Волгограде и Волгоградской области, а лучше всего запретить продажу спиртных напитков с 1 по 7 января. Почему? Это связано с тем, что люди, проснувшись после празднования Нового года, побегут опять закупать спиртные напитки, нагрузка на организм сильно вырастет, произойдет сбой в иммунной системе - и вот вам открытые возможности для заражения коронавирусной инфекцией", - сообщил "Интерфаксу" автор инициативы.

Он отметил, что в регионе и так наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. При этом на фоне традиционной нагрузки на систему здравоохранения в новогодние праздники открытая продажа алкоголя может усугубить ситуацию и привести к тому, что "медицинские учреждения практически не будут справляться", считает Буров.

Помимо запрета на продажу алкоголя в новогодние каникулы, в предложении депутата по сдерживанию распространения COVID-19 в праздники содержится еще ряд инициатив. В частности, Буров предлагает сделать 31 декабря нерабочим днем, чтобы люди могли спокойно подготовиться к празднику и не создавать лишнюю социальную активность.

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Также депутат выступает за ограничение продажи продуктов через сетевые магазины и контактов с продавцами, а взамен предлагает продавать товары через специализированные автоматы. Кроме того, он считает, что все новогодние мероприятия необходимым проводить на открытом воздухе, а для усиления пропаганды масочного режима предлагает привлечь волонтеров.

Письмо со своими предложениями Буров направил для обсуждения в Волгоградскую областную думу. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального парламента, письмо от депутата Бурова зарегистрировано и принято к рассмотрению.

Волгоград коронавирус

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