В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

Архивное фото Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Комитет здравоохранения Курской области прокомментировал размещенную в соцсетях видеозапись, на которой ночью машины скорой помощи несколько часов привозили кислород на дом больному с коронавирусом, находившемуся в тяжелом состоянии.

"Днем количество реанимационных коек и мест с кислородом увеличивается, благодаря плановой выписке пациентов, переводу заболевших в отделение в связи с улучшением состояния. До согласования места, на которое должен быть направлен пациент, он получает всю необходимую помощь, включая подачу кислорода, от бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при наличии свободных мест в ковидных стационарах в районах области пациент из Курска может быть доставлен туда в сопровождении бригады скорой помощи.

По данным местных СМИ, курский активист разместил видео, на котором записано, как к подъезду дома в течение 10 часов друг за другом подъезжают машины скорой помощи, которые доставляют кислород пациенту. Всего к нему приехали не менее шести машин. При этом сотрудники скорой заявили, что госпитализировать пациента не могут из-за отсутствия мест в больницах.