Бывший министр связи инвестировал в застройку Иннополиса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Развитие Иннополиса" бывшего федерального министра связи Николая Никифорова получило по 33,3% в ООО "Зион" и ООО "З-Сити", специализирующихся на проектах в области недвижимости в татарстанском городе Иннополис, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Зион" (Zion Development) зарегистрировано в Татарстане в 2014 году, компания строит жилой комплекс "Зион" на территории Иннополиса.

ООО "З-Сити" (Z-City) с января 2000 года реализует инвестпроекты по строительству деловой и жилой недвижимости и общественной инфраструктуры в городе, говорится на сайте компании.

Совладельцем обеих компаний является Азат Тухватуллин, доля в "З-Сити" также есть у Эдварда Сабирова.

С 2018 года компания Никифорова вместе с Тухватуллиным развивают еще одно ООО - "Иннополис Архитект".

Никифоров рассказал "Интерфаксу", что входит в группу частных инвесторов, которая совместно с архитекторами подготовила предложения по комплексной застройке Иннополиса на 2021-2024 гг. Проект предполагает освоение около 700 тыс. кв. м., частные инвестиции в размере 70 млрд руб. и бюджетные - в 6,2 млрд рублей.

По его словам, предложения рассматривались и в целом были одобрены 30 ноября на совещании по перспективной комплексной застройке Иннополиса с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.

Начать реализацию проекта планируется в 2021 году.

Участников пула инвесторов Никифоров не раскрыл, отметив лишь, что в нем нет "заметных игроков в области девелопмента", а есть люди, которые "верят в проекты, подобные Иннополису, в нашей стране".

Иннополис - город для IT-специалистов - основан в 2012 году, статус города он получил в 2015 году.

На сайте города указано, что ежедневно в нем находятся более 4 500 человек, из которых 3 800 живут там постоянно. В нем зарегистрировано более 300 компаний, 126 из которых являются резидентами и партнерами ОЭЗ "Иннополис". В городе есть многоквартирные дома, садик, школа, лицей, университе, и другая инфраструктура для жизни.

Никифоров напомнил, что государство выполнило свой этап инвестиций, прежде всего в базовую инфраструктуру города, в 2012-2015 годах.

Частные инвесторы планируют построить там офисы, жилье, детские сады, школы и поликлиники, магазины и развлекательные центры. По их оценкам, в 2021-2023 годы в Иннополисе будет создано 13 700 новых рабочих мест, что создаст потребность в 9 700 новых квартир, строительство которых, в свою очередь, потребует 2500 мест в детсадах.

Если по итогам инвестпроекта число работников в Иннополисе достигнет 17 500 в 2024 году (на 2020 год их было 3800), то платежи в консолидированный бюджет Татарстана вырастут до 7,2 млрд рублей против 903 млн рублей в 2020 году (совокупно 13,5 млрд рублей за период 2021-2024 годов).

По оценкам Никифорова, после реализации проекта население города может вырасти до 30 000 - 35 000 человек.