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Глава Минкомсвязи Носков заменил Никифорова в набсовете Почта банка

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков вошел в наблюдательный совет Почта банка вместо экс-министра Николая Никифорова, следует из материалов банка.

Соответствующее решение акционеры приняли на внеочередном собрании 30 августа. Остальные члены совета сохранили свои места. Предыдущий состав набсовета Почта банка был избран на годовом собрании акционеров 29 июня.

В мае министерство связи и массовых коммуникаций РФ было реогранизовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Его возглавил К.Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве РФ.

В набсовет Почта банка, кроме Носкова, также вошли избранные в июне президент - председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин, гендиректор "Почты России" Николай Подгузов, председатель правления Почта банка Дмитрий Руденко, замгендиректора "Почты России" по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов, зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, старший вице-президент ВТБ Владимир Левыкин, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, член совета по стратегическому развитию "Почты России" Пекка Вильякайнен.

Входящий в группу ВТБ Почта банк по итогам второго квартала 2018 года занял 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Теги: Минкомсвязи, Почта банк, Константин Носков, Николай Никифоров
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