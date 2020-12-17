Экс-министр связи Никифоров возглавил компанию-застройщика Иннополиса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр связи РФ Николай Никифоров возглавил одного из застройщиков татарстанского наукограда Иннополис - ООО "З-Сити", совладельцем которого он стал в начале декабря, планируя реализовать проект комплексной застройки города.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", запись о назначении Никифорова директором "З-Сити" внесена в ЕГРЮЛ 16 декабря.

Совладельцем "З-Сити" является бенефициар и директор ООО "Зион" Азат Тухватуллин. До последнего времени Тухватуллин также был директором "З-Сити". Третьим совладельцем "З-Сити" выступает трейдер инвестиционной компании "Финико" Эдвард Сабиров.

1 декабря 2020 года принадлежащее Никифорову ООО "Развитие Иннополиса" получило по 33,3% в ООО "З-Сити" и ООО "Зион", построившего одноименный жилой комплекс в Иннополисе.

Сам Никифоров говорил тогда "Интерфаксу", что входит в группу частных инвесторов, которая совместно с архитекторами подготовила предложения по комплексной застройке Иннополиса на 2021-2024 гг. Проект предполагает освоение около 700 тыс. кв. м., частные инвестиции в размере 70 млрд руб. и бюджетные - в 6,2 млрд рублей, планируется строительство офисных помещений, жилья, соцобъектов, объектов торговли и развлечений.

Кто входит в пул инвесторов, Никифоров не раскрыл, отметив лишь, что в нем нет "заметных игроков в области девелопмента", а есть люди, которые "верят в проекты, подобные Иннополису, в нашей стране".

Спустя несколько дней МВД Татарстана по требованию прокуратуры республики возбудило уголовное дело об организации финансовой пирамиды сотрудниками "Финико" (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). По данным надзорного ведомства, "Финико" не имела лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в налоговых органах, при этом с августа 2019 года по декабрь 2020 года сотрудники компании привлекли не менее 80 млн рублей под видом инвестирования в высокодоходные инструменты, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

На текущей неделе в казанских офисах "Финико" прошли масштабные обыски.