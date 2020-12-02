Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:27Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

Житель Ленинградской области задержан в пограничной зоне с винтовкой Мосина

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мастерскую по модернизации оружия и крупный арсенал нашли при обыске в доме жителя Ленинградской области, задержанного под Выборгом с антикварной винтовкой, сообщает в среду пресс- служба пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Пограничники задержали мужчину, который перевозил в автомобиле винтовку Мосина 1891 года выпуска и пять патронов к ней, 24 ноября. Эксперты пришли к выводу, что оружие пригодно для стрельбы, следует из сообщения.

Впоследствии в доме задержанного в Выборгском районе был проведен обыск. Во время него изъяли еще одну винтовку Мосина, 15 гранат, более тыс. патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и оптические прицелы, свыше 6 кг пороха, взрывчатые вещества, части оружия, а также штыки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Пресечена деятельность мастерской по модернизации средств поражения. Полиция занимается выявлением деятельности задержанного, связанной с контрабандой, незаконным оборотом и переделкой оружия.

Ленинградская область Выборг

Новости

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано"

Казанский слесарь арестован по обвинению в убийстве 26 пенсионерок

Для организатора блэкаута в Крыму в 2015 году попросили 19 лет колонии

Пандемия коронавируса

Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе

Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID на следующей неделе
Умершие знаменитости

Умерла исполнительница главной роли в "Весне на Заречной улице"

Генпрокуратуру попросили обратить внимание на ситуацию на зверофермах РФ

Заразившийся COVID-19 врио главы Дагестана госпитализирован

Предполагаемому "поволжскому маньяку" предъявлено обвинение

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах

В Курске скорые подвозили на дом кислород из-за отсутствия мест в больницах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');