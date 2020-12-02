Житель Ленинградской области задержан в пограничной зоне с винтовкой Мосина

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мастерскую по модернизации оружия и крупный арсенал нашли при обыске в доме жителя Ленинградской области, задержанного под Выборгом с антикварной винтовкой, сообщает в среду пресс- служба пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Пограничники задержали мужчину, который перевозил в автомобиле винтовку Мосина 1891 года выпуска и пять патронов к ней, 24 ноября. Эксперты пришли к выводу, что оружие пригодно для стрельбы, следует из сообщения.

Впоследствии в доме задержанного в Выборгском районе был проведен обыск. Во время него изъяли еще одну винтовку Мосина, 15 гранат, более тыс. патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и оптические прицелы, свыше 6 кг пороха, взрывчатые вещества, части оружия, а также штыки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Пресечена деятельность мастерской по модернизации средств поражения. Полиция занимается выявлением деятельности задержанного, связанной с контрабандой, незаконным оборотом и переделкой оружия.