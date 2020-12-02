В Сочи пропала 13-летняя девочка

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, поискового отряда "Лиза Алерт" и волонтеры в Сочи ведут поиск пропавшей 1 декабря школьницы.

В пресс-службе УВД Сочи сообщили "Интерфаксу", что пропала Анастасия Волкова 2007 года рождения. 1 декабря она вышла вечером из дома и не вернулась.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" агентству подтвердили сообщение о поисках подростка.

Полиция просит всех, кто владеет какой - либо информацией о пропаже школьницы сообщить по телефону 02.