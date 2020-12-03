Депутаты Госдумы с конца декабря вернутся к зарубежным поездкам

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы вернутся к формату очных встреч с зарубежными коллегами в текущем году, начиная с поездки в Южную Корею в декабре, заявил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

"Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, считаем, что нам будет правильным постепенно возвращаться в прежний формат коммуникаций, и в этой связи на конец декабря у нас есть планы на поездку в Южную Корею", - сказал Володин в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Также, по словам спикера Госдумы, до конца 2020 года ожидается визит председателя парламента Ирана Багера Галибафа в Россию, а уже на следующей неделе Москву посетит спикер парламента Киргизии Талант Мамытов.

Кроме того, депутаты уже запланировали ряд рабочих выездов за рубеж на 2021 год. "На следующий год мы обсуждаем поездки еще в ряд стран - это и Вьетнам, это и Сербия, Иран, Турция (...) по общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадеживает и, если хотите, вселяет надежду, что следующий год все-таки в плане пандемии, он должен быть для нас переломным", - отметил Володин.