Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Ученые сочли, что вакцина БЦЖ помогает в борьбе с коронавирусом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, проанализировав около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира, пришли к выводу, что вакцина БЦЖ способна сдержать распространение коронавируса и облегчить его течение, сообщает пресс-служба вуза в четверг.

"Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело", - говорится в сообщении.

Согласно проанализированным данным, смертность от COVID-19 оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжаются и сегодня национальные программы иммунизации вакциной, особенно если практиковались ревакцинации: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР.

Значительно выше показатель смертности там, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например, в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии (по сравнению с восточными).

По данным авторов обзора, ревакцинацию БЦЖ сейчас практикуют только четыре страны: Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

По словам авторов статьи, вакцина БЦЖ активирует местный иммунный ответ на слизистых оболочках. Именно через них распространяется вызванное SARS-CoV-2 острое респираторное заболевание. Вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует моноциты (крупные лейкоциты), макрофаги и натуральные киллеры - клетки, мобилизующие неспецифические защитные силы организма. Также вырабатываемые после вакцинации БЦЖ гамма-интерферон и другие медиаторы в конечном итоге могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.

Исследователи отмечают, что эффект тренированного иммунитета достигается, если вакцина БЦЖ вводится при незрелой иммунной системе.

Обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia. Авторами статьи, созданной под руководством заместителя руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета, заведующего кафедрой патологии СПбГУ Леонида Чурилова, стали студентка вуза, лаборант-исследователь лаборатории Алина Петяева, врач-терапевт, выпускница онлайн-курса СПбГУ General Pathophysiology Яна Ивашкевич, ведущая научную работу в университете, а также врач Любовь Козачевская.

"Есть основания полагать, что у взрослых и пожилых людей, не привитых в раннем детстве, эффект от позднего введения вакцины будет существенно меньше. В то же время имеются работы исследователей из Нидерландов, где в детстве не проводят вакцинацию БЦЖ, указывающие, что ее введение взрослым не ухудшает, а, возможно, несколько облегчает течение болезни при инфицировании новым коронавирусом", - отметил Чурилов.

Еще весной ученые всего мира активно обсуждали, есть ли связь между вакцинацией от туберкулеза в раннем детстве и легким течением новой коронавирусной инфекции, но не делали уверенных заключений.

БЦЖ (Бацилла Кальмета - Герена, фр. Bacillus Calmette-Guerin, BCG) - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, которая практически утратила вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.

Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
СПбГУ Петербург Коронавирус Леонид Чурилов

Новости

Кремль назвал естественной ротацией смену главы "Роснано"

Минюст предложил ввести статус иноагента для коммерческих организаций

Минюст предложил ввести статус иноагента для коммерческих организаций
Пандемия коронавируса

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

В Минтруде отметили замедление темпов спада рождаемости в РФ

В ПЦ "Мемориал" началась прокурорская проверка

Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия

Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

Глава Минюста выступил за усиление госконтроля за адвокатами

Отклонен законопроект о выборах мэров в Свердловской области

Подписана директива об отставке Чубайса

Подписана директива об отставке Чубайса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');