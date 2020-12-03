Ученые сочли, что вакцина БЦЖ помогает в борьбе с коронавирусом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, проанализировав около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира, пришли к выводу, что вакцина БЦЖ способна сдержать распространение коронавируса и облегчить его течение, сообщает пресс-служба вуза в четверг.

"Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело", - говорится в сообщении.

Согласно проанализированным данным, смертность от COVID-19 оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжаются и сегодня национальные программы иммунизации вакциной, особенно если практиковались ревакцинации: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР.

Значительно выше показатель смертности там, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например, в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии (по сравнению с восточными).

По данным авторов обзора, ревакцинацию БЦЖ сейчас практикуют только четыре страны: Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

По словам авторов статьи, вакцина БЦЖ активирует местный иммунный ответ на слизистых оболочках. Именно через них распространяется вызванное SARS-CoV-2 острое респираторное заболевание. Вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, который активирует моноциты (крупные лейкоциты), макрофаги и натуральные киллеры - клетки, мобилизующие неспецифические защитные силы организма. Также вырабатываемые после вакцинации БЦЖ гамма-интерферон и другие медиаторы в конечном итоге могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.

Исследователи отмечают, что эффект тренированного иммунитета достигается, если вакцина БЦЖ вводится при незрелой иммунной системе.

Обзор опубликован в научном журнале Juvenis scientia. Авторами статьи, созданной под руководством заместителя руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета, заведующего кафедрой патологии СПбГУ Леонида Чурилова, стали студентка вуза, лаборант-исследователь лаборатории Алина Петяева, врач-терапевт, выпускница онлайн-курса СПбГУ General Pathophysiology Яна Ивашкевич, ведущая научную работу в университете, а также врач Любовь Козачевская.

"Есть основания полагать, что у взрослых и пожилых людей, не привитых в раннем детстве, эффект от позднего введения вакцины будет существенно меньше. В то же время имеются работы исследователей из Нидерландов, где в детстве не проводят вакцинацию БЦЖ, указывающие, что ее введение взрослым не ухудшает, а, возможно, несколько облегчает течение болезни при инфицировании новым коронавирусом", - отметил Чурилов.

Еще весной ученые всего мира активно обсуждали, есть ли связь между вакцинацией от туберкулеза в раннем детстве и легким течением новой коронавирусной инфекции, но не делали уверенных заключений.

БЦЖ (Бацилла Кальмета - Герена, фр. Bacillus Calmette-Guerin, BCG) - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, которая практически утратила вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.