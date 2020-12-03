Замдиректора "Ленавтодора" арестовали за взятку в 3,3 млн рублей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга арестовал заместителя директора ГКУ "Ленавтодор" Ильи Банникова, обвиняемого в особо крупном взяточничестве.

Мера пресечения чиновнику избрана по 31 января 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Следствие полагает, что Банников в период с 1 по 30 сентября 2019 года получил взятку от директора Пригородного дорожного ремонтно-строительного управления №1 Ленинградской области в сумме 3 млн 370 тыс. рублей. За эту сумму он должен был помочь заключить государственный контракт по ремонту автомобильной дороги регионального значения "Осиновая Роща - Магистральная" во Всеволожском районе Ленинградской области на почти 40 млн рублей, следует из пресс-релиза.

Как сообщалось, Банников был задержан 1 декабря. Взяткодателя задержали в октябре за получение взятки автомобилем "Мерседес Е220D" стоимостью 3,5 млн рублей.