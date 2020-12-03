Сильное землетрясение произошло в Бурятии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Бурятии в 366 км восточнее Усть-Кута (Иркутская область), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:37 по московскому времени землетрясения имел координаты 55.84 градуса северной широты и 111.37 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 4,9. По данным американских сейсмологов, его эпицентр находился в 52 км к западу-юго-западу от Нового Уояна (Бурятия).