Комитет Думы поддержал создание единого регулятора азартных игр

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который предлагает государству учредить публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр", которая в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам.

Законопроект (№1055657-7) был внесен в парламент в ноябре, авторы – депутаты Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин. Учредителем государственной компании "Единый регулятор азартных игр" от имени РФ предлагается сделать Минфин.

Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр, участвовать в разработке нормативно-правовых актов.

Компания также будет иметь право создать единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

Внесенный депутатами документ также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр.

"С учетом заявленной цели законопроекта комитет считает концепцию законопроекта заслуживающей поддержки", - говорится в заключении комитета, опубликованном в электронной базе данных парламента.

Вместе с тем, комитет, исходя из существенности предполагаемых изменений, предлагает установить переходный период для проектируемых норм как в части создания компании, так и формирования компенсационного фонда.

Сейчас букмекерские конторы и организаторы азартных игр обязаны раз в квартал направлять целевые отчисления на поддержку спорта. База отчислений определяется как разница между суммой ставок, интерактивных ставок и суммой выплаченных выигрышей. Целевые отчисления при этом составляют 5% от базы. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей.

Бизнес крупнейших букмекерских компаний России в 2019 году продолжал бурно расти: выручка пятерки лидеров этого рынка подскочила на 41%, до 153,1 млрд рублей, следует из отчетностей компаний по РСБУ и данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Первое место по выручке было у "Лиги ставок" (около 49,5 млрд рублей), а по прибыли – у "Фонбета" (19,4 млрд рублей). При этом в 2019 календарном году букмекер тремя траншами выплатил в сумме 16,9 млрд рублей дивидендов своим собственникам против 5,34 млрд рублей в 2018 году. С началом кризиса ряд букмекерских компаний жаловались на финансовые проблемы, вызванные сокращением количества проводимых спортивных мероприятий.

В начале ноября правительству было поручено в срок до 1 марта 2021 г. разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего увеличение не менее чем в два раза размера целевых отчислений от азартных игр. Также было предложено проработать вопрос совершенствования порядка уплаты таких отчислений, порядка их направления на развитие спорта и порядка целевого использования таких отчислений.