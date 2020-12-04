"Союзмультфильм" покажет новогодний выпуск о Чебурашке и Крокодиле Гене

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" покажет новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене, которых озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

Картина "Чебурашка. Секрет праздника" в технике 3D длительностью шесть минут, как и классическая версия, будет музыкальным: песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Дата и каналы, где пройдет показ, будут объявлены позже.

"Союзмультфильм" решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене", - сказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Ранее "Союзмультфильм" сообщил, что съемки первого полнометражного художественного фильма киностудии "Союзмультфильм", главным героем которого станет Чебурашка, начнутся в 2021 году. Выход в прокат намечен на 2022 год.