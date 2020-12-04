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В Кремле назвали внутренним делом Молдавии урезание полномочий президента

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Одобрение парламентом Молдавии законов, фактически урезающих полномочия президента республики, являются внутренним делом этого государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреПарламент Молдавии урезал полномочия президентаПарламент Молдавии урезал полномочия президентаЧитать подробнее

Так он прокомментировал решение парламента Молдавии, одобрившего в финальном чтении законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента. Избранный президент Молдавии Майя Санду назвала эту инициативу попыткой "узурпации власти" со стороны действующего главы государства Игоря Додона.

Отвечая на вопрос, координировал ли Додон свои шаги с Москвой, Песков сказал: "Все, что происходит в Молдавии - это внутреннее дело этой республики".

По его словам, "действующий президент Додон проиграл президентские выборы, но он не прекращает политическую борьбу".

"Все, что происходит там в рамках этой политической борьбы - это внутреннее дело Молдавии", - отметил Песков.

"Мы никаким образом не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в эти процессы", - подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались также мнением Кремля по поводу одобренного парламентом Молдавии в первом чтении проекта закона о повышении статуса русского языка в республике. "Что касается русского языка, то на нем говорят и будут говорить жители бывшего СССР. Это естественные потребности использования русского языка", - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, Москва всегда приветствует снятие препон "для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят".

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Молдавия Дмитрий Песков

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