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ФАС потребовала от брянского ресторана убрать рекламу новогодних корпоративов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Брянское УФАС признало ресторан "Журавли", вывесивший рекламу о проведении новогодних корпоративов в период распространения коронавирусной инфекции, нарушителем закона, сообщает антимонопольное ведомство.

Реклама приглашала жителей Брянска принять участие в банкетах и корпоративах "Оcars Рarty" с участием деда Мороза, Снегурочки, театра огня и других развлечений в то время, как на территории региона действует запрет спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, введенный из-за распространения коронавируса.

В УФАС напомнили, что в настоящее время в регионе из-за пандемии предприятиям общественного питания, в том числе организующим досуг, запрещено работать с 23:00 до 6:00 по местному времени. А с 15 декабря 2020 по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, будет запрещено устраивать массовые развлекательные мероприятия, в том числе корпоративы, отметили в ведомстве.

Комиссия Брянского УФАС России решила, что указанная реклама не соответствует требованиям закона "О рекламе". Распространителю рекламы выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

Материалы дела переданы должностному лицу для привлечения виновного к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе).

ФАС Брянская область

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